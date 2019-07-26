قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يلوم تركيا على شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"- بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

ووصلت ثلاث طائرات شحن روسية جديدة لقاعدة المرتد قرب العاصمة التركية أنقرة 14 يوليو الجاري، حاملة أجزاء من منظومة الدفاع الصاروخية الاستراتيجية إس 400- بحسب ما أفادت قناة "BBC" عربي في نبأ عاجل.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده ستستخدم منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم، وأنّ من حقه استخدام هذه المنظومة في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.

وأكد أردوغان، أن السلاح موجود بغرض الدفاع الجوي، موضحا أنّ تركيا ستستخدم السلاح عند تعرضها إلى أي هجوم، وأنّ هذا هو سبب استثمارهم في شراء هذه الأسلحة.

وقررت تركيا في 2017، شراء منظومة "إس 400" بعد تعثر جهودها لشراء منظومة باتريوت الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات في حال مضت قدما في الصفقة الروسية، وترفض الأخيرة التهديدات وتعتبرها لا تليق بدولتين عضوين بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكدت واشنطن أن المنظومة الصاروخية الروسية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج الطائرات الأمريكية المقاتلة "إف 35"، وأنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنتين.