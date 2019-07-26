مصرع شاب غرقا في مصيف جمصة بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، اليوم، غرقا بمصيف جمصة، بعدما جرفه التيار نتيجة عدم إجادته للسباحة.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة بورود بلاغ، بغرق شاب يدعى أسامة أيمن عراضي، 15 عاما من قرية "درين" مركز نبروة، بالقرب من مساكن الشيخ زايد بعدما جرفه التيار أثناء استحمامه ببحر جمصة.

وبالفحص تبين مصرع الشاب بعدما جرفه التيار ولعدم إجادته السباح، لقى مصرعه، وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي، يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم تسليم الجثمان لذويه.