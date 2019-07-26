أشاد الإعلامي عمرو أديب، بشواطئ مدينة الساحل الشمالي المصرية، قائلًا إنها الأجمل في العالم، وذلك بمناسبة استقبال الموسيقار العالمي ياني، والمغنية الأمريكية من أصول لاتينية جنيفر لوبيز.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن درجة الحرارة هناك معتدلة، بالإضافة إلى توفير أكمل الوجبات والمناطق الطبيعية في هذا المكان الرائع.

وأكد أن هذه الزيارة ليست الأولى لياني في مصر، حيث سبق وأن زارها في عام 2015: "لون المياه مش طبيعي، لا تقولي يونان ولا كرواتيا، والعالم كله هيشوفه وهو موجود وبيعزف في مصر، وده بيدي رسالة جميلة للعالم بالأمن والأمان في مصر".

وغازل أديب، جنيفر لوبيز، التي تحتفل بعامها الخمسين: "الست القمر دي عندها خمسين سنة، القمر الفظيع الخالي من الشوائب هتكون موجودة في مصر".

وتحتفل المغنية الأمريكية من أصول لاتينية جنيفر لوبيز، بعيد مولدها الـ50 بطريقة مختلفة، إذ تجري جولة غنائية حول العالم، تحمل عنوان It's My Party، وكانت المفاجأة الأبرز أنّ مصر ضمن رحلتها، إذ تزورها في 9 أغسطس المقبل لإحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة، وتباع التذاكر في 3 فئات تبدأ بـ1350 جنيها، والفئة الثانية المسماة Golden Circle أو "الدائرة الذهبية" تبلغ ألفي جنيه، وتصل تذاكر الـVIP إلى 3500 جنيه.