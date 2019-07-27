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طلاء المنازل لإعادة التنسيق الجمالي بالخارجة

طلاء المنازل لإعادة التنسيق الجمالي بالخارجة

موجة حر قاسية تقتل كلبا أليفا خلال تنزهه في بريطانيا

موجة حر قاسية تقتل كلبا أليفا خلال تنزهه في بريطانيا

شهيد فلسطيني و56 مصابا إثر اعتداء الاحتلال على مشاركي "مسيرة العودة"

شهيد فلسطيني و56 مصابا إثر اعتداء الاحتلال على مشاركي "مسيرة العودة"

فاتورة عشاء بـ25 ألف جنيه تستفز رواد مواقع التواصل: ناس طيبين قوي

فاتورة عشاء بـ25 ألف جنيه تستفز رواد مواقع التواصل: ناس طيبين قوي

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بـ"ثقافة جنوب سيناء"

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بـ"ثقافة جنوب سيناء"

الصور الأولى لطائرة الخطوط البريطانية عقب وصولها إلى مطار القاهرة

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