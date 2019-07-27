طلاء المنازل لإعادة التنسيق الجمالي بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، منطقة شمال مدينة الخارجة، مساء أمس الجمعة، وشملت الزيارة الحديقة العامة والممشى السياحي، وذلك بهدف الاطمئنان على الشكل الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

وقال المحافظ، خلال الجولة إنه وجه بدهان العمارات السكنية لإعادة التنسيق الجمالي والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة، كما وجه بتجميل المنطقة الواقعة غرب الممشي، واستغلال المنطقة المهملة الواقعة جنوب غرب الممشي، وتخصيص نهاية الجزء الجنوبي الغربي كمكان لانتظار السيارات بدلا من الانتظار بالشارع لمنع إعاقة حركة المرور، بالإضافة إلى الاهتمام بتشجير المنطقة بأشجار الزينة وأحواض الزرع.