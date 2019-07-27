"غرفة القاهرة": تراجع أسعار بعض الخضر والفاكهة 50%

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الموجة الحارة التي تعشيها البلاد هذه الفترة أدت إلى تراجع كبير في أسعار الخضر والفاكهة، بنسب تراوحت بين 20 و50% في سوق العبور للجملة، اليوم السبت.

وأضاف النجيب لـ"الوطن"، أن الشعبة أصدرت أسعارا استرشادية للمواطنين تحسبا لأي تلاعب في الأسعار، حتى لا يقع المستهلك فريسة للجشع، جاءت كالتالي:

الخضر:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي تراوح بين 6 جنيهات و24 جنيها.

عنب بناتي أصفر 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

بطيخ (4: 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 4 و7 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 15 و25 جنيها.