أخبار متفوتكش.. أول فوج لحجاج البر يغادر نويبع وزلزالان يضربان الفلبين

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

أول فوج لحجاج البر يغادر نويبع.. و"الصحة": لا توجد إصابات معدية

غادر، أمس، أول فوج من حجاج السياحة المستوى البرى ميناء نويبع البحرى، على متن العبارة "برنسيسة"، التى نقلت 10 أوتوبيسات ونحو 400 حاج.

وقال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن "أولى رحلات الحج البرى ستصل إلى الأراض المقدسة، غدا، على أن تكون آخر رحلات البرى يوم 30 من ذى القعدة الحالى الموافق 1 أغسطس المقبل".

"التعليم العالي": 143 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح أمس الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 143 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

شهيد فلسطيني و56 مصابا إثر اعتداء الاحتلال على مشاركي "مسيرة العودة"

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، باستشهاد الشاب أحمد محمد عبدالله القرا "23 عامًا"، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكان 56 مواطناً فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة، عصر الجمعة، منها 38 بالرصاص الحي، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية في جمعة "لاجئ لبنان".

أحدهما بقوة 5.9 درجة.. زلزالان يضربان شمال الفلبين

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرون عندما ضرب زلزالان جزر في شمال الفلبين في وقت مبكر اليوم السبت، وفقا لما ذكرته الشرطة، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وضربت الهزتان مقاطعة باتانيس، وهي مجموعة من الجزر قليلة الكثافة السكانية شمال جزيرة لوزون، ولم تصدر أي تنبيهات عن كارثة تسونامي وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

الصور الأولى لطائرة الخطوط البريطانية عقب وصولها إلى مطار القاهرة

تنشر "الوطن" صور أول رحلة من رحلات الخطوط الجوية البريطانية، والتي استقبلها مطار القاهرة الدولي قبل قليل، قادمة من مطار هيثرو بلندن، بعد توقف استمر 6 أيام، كإجراء احترازي لاختبار الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط البريطانية رحلة 155، أقلعت من مطار لندن، وصلت في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف مساء، بحسب جدول تشغيلها في مطار القاهرة على متنها 200 راكب، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد في تمام الساعة الثامنة والربع.

"النواب" يناقش"الغارمات والشهر العقارى" بعد العيد

تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال أحمد، عدة اجتماعات عقب إجازة عيد الأضحى، لدراسة مشروع قانون الحكومة لزيادة رسوم التوثيق والشهر العقارى، ومشروعات قوانين مقدّمة من النواب لإلغاء حبس الغارمات.

مراسلة "الوطن" بأسيوط: "شومة" أشعلت معركة بين عائلتين أمام مسجد

قالت سعاد أحمد مراسلة جريدة "الوطن" بأسيوط، إن الخلاف الثأري بين العائلتين في القوصية بدأ بمشاجرة، وأضافت مراسلة "الوطن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن أفرادا من عائلة مبارك تربصوا لأفراد من عائلة أبو السعود نتيجة لتجدد خلافات منذ عام مضى.

العثور على جثة مجهولة داخل فيلا لأسرة محمد النني بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا تحت الإنشاء، مملوكة لأسرة لاعب كرة القدم المحترف في أرسنال، محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، بمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى.

الأفلام المشاركة في الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي

للمرة الأولى تشارك السعودية في الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، بفيلم "The Perfect Candidate - المرشح المثالي" للمخرجة هيفاء المنصور، ليكون الفيلم الوحيد من المنطقة العربية في المسابقة الرسمية، التي تنطلق فعالياتها في الفترة ما بين 28 أغسطس و7 سبتمبر المقبل، وتشارك هند صبرى فى عضوية لجنة تحكيم جائزة العمل الأول، أما في قسم "أيام فينيسيا"، يعرض فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السودانى أمجد أبو العلاء، وفى مسابقة "آفاق" للأفلام القصيرة، فيلم "سلام" للأردنية زين دريعى.

خاص.. حسام البدري عن مفاوضاته مع الزمالك: أتمسك بأهلاويتي

أكد حسام البدري، المدير الفني لنادي الأهلي السابق، علي تمسكه بأهلاويته أمام الجميع، وأنه يتشرف كونه مدرب أهلاوي، وقال البدري في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "أؤكد للمرة الثانية إن نادي الزمالك والأهلي أحق بأولاده، أنا لاعب ومدرب أهلاوي وأنتمي للنادي الأهلي".