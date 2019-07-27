غادرت قبل قليل، طائرة الخطوط البريطانية، من طراز B787 Dream liner مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى مطار هيثرو بلندن، بعد توقف استمر 6 أيام، كإجراء احترازي لاختبار الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط البريطانية، أقلعت من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة، في طريقها لمطار هيثرو بلندن، بحسب جدول تشغيلها.

كان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط البريطانية، علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، دون إخطار مسبق لسلطات مطار القاهرة، معتبره الأمر أنه لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذي استدعى السفير البريطاني لدى القاهرة، جيفري آدامز، للاعتذار لوزير الطيران المدني، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.

يذكر أن الخطوط الجوية البريطانية أو بريتيش إيرويز (british airways) هي الناقل الوطني في المملكة المتحدة، ومقرها في مبنى ووترسايد في لندن قرب مطار هيثرو، وتعد أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة وثالث أكبر شركة طيران في أوروبا "بعد الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم ولوفتهانزا"، وأكبر ناقل عبر الأطلسي، وهي منظمة لتحالف تحالف عالم واحد، محاورها الرئيسية هي مطار لندن هيثرو ومطار غاتويك.