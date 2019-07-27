تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران مد جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج، حيث تسير الشركة اليوم السبت 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4210 حاجا، بواقع 11 رحلات إلى جدة لنقل 2690 حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية واسيوط وتضامن الوادي الجديد، و 6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1520 حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضي المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.