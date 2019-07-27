تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، احتفالا كنسيا عقب صلوات العشية لتجليس الأنبا إيلاريون، أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، بعد ما يقارب الشهرين من رسامته بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بداية الشهر الماضي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة 100 من مطارنة وأساقفة الكنيسة.

وإليكم 10 معلومات حول أسقف إيبارشية البحر الأحمر الجديد:

1. الأسقف الجديد خريج كلية علوم وحاصل على دكتوراه في الكيمياء.

2. دخل دير العذراء البراموس عام 1999 وترهب 2001.

3. صار كاهنا قسا وقمصا في دير العذراء البراموس وكان مساعدا لوكيل الدير.

4. قدم الدير وذكاه ليصبح أسقفا.

5. يبلغ من العمر 53 عاما.

6. يخلف في ايبارشية البحر الأحمر، الأنبا ثاؤفيلوس الأسقف الراحل والذي كان أول أسقف عليها.

7. تمتد إيبارشيته لأكثر من 1000 كم وتحوي أعداد كثيرة ومتزايدة.

8. كان يشرف على الإيبارشية بعد وفاة أسقفها، الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا في البحر الأحمر.

9. فوض الكهنة البابا تواضروس لاختيار من يناسبهم في الخدمة بعد وفاة الأنبا ثاؤفيلوس.

10. احتفظ الأنبا إيلاريون البرموسي باسمه إيلاريون في الأسقفية كما في الرهبنة، ويعني اسم "إيلاريون" المبتهج دائمًا.