تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير التعليم الدكتور طارق شوقي، حول ما تردد مؤخرًا في وسائل الإعلام حول قيام وزير التعليم بتعيين 25 مستشارًا له، فضلًا عن 13 معاون أو مساعد، نظير مرتبات شهرية ضخمة تتجاوز ملايين الجنيهات شهريًا.

وقال أبو طالب، في بيان اليوم، الجميع يعلم حجم الظروف التي تمر بها الدولة، ومساعيها الحثيثة نحو الإصلاح الاقتصادي، وهيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 7 ملايين موظف، "نجد أن وزير التربية والتعليم سلك مسلك آخر وضرب بتوجيهات وتكليفات الدولة عرض الحائط، واتجه إلى تعيين أكثر من 25 مستشارًا له، لا نعلم ماهي اختصاصاتهم ووظائفهم وحجم المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها".

وطالب النائب، الحكومة بوافاة البرلمان، بعدد مستشاري ومعاوني الوزير وأسمائهم واختصاص كل منهم، لاسيما أن هذا الأمر أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال غاضبة بين المواطنين، في ظل اتجاه الدولة لترشيد الإنفاق وتخفيف الضعط على موازنة الدولة، وإغلاق باب التوظيف الحكومي أمام الشباب.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يخرج وزير التربية والتعليم ببيان رسمي لتوضيح حقيقة هذا الأمر لإغلاق الباب أمام المزايدات، وقطع الطريق أمام المتربصين.