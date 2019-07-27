تقام صلاة الجنازة على الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، في جامع مالك بن أنس، الواقع في تقاطع اتجاه الطريق الوطنية رقم 10 ثم يتجه الموكب إلى الطريق الوطنية رقم 9.

وسيدخل الموكب إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة، ثم شارع المنصف باي وصولا إلى مقبرة الجلاز.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن مسجد مالك بن أنس وفق كتاب بن علي ومسيرة التحديث في تونس لمؤلفه علي الصراف.

افتتحه الرئيس الأسبق زين العابدين في 2003 وحذف اسمه منه عام 2012

-كان قد اتخذ الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قرار إنشاءه في سبتمبر 1999.

-بدأ البناء في عام 2000، وفق طراز عربي إسلامي رفيع على مساحة 3 هكتارات.

-تكلفة بناءه بلغت 12 مليون دينار.

-جرى افتتاح المسجد في رمضان عام 1424 هجرية، الموافق 2003 ميلادي.

-يعد أضخم إنجاز ديني في تونس، حيث يصل طول المأذنة إلى خمسة وسبعين متر، ويمكن مشاهدتها من مسافة عشرة كيلو متر وهو الأمر النادر.

-أطلق عليه اسم مسجد العابدين وتغير إلى مسجد مالك بن أنس، بعد الثورة التونسية في نوفمبر عام 2012، وذلك بحسب مواقع صحفية محلية.

كان الرئيس التونسي البالغ من العمر، 93 عامًا، غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

يُشار إلى أنَّ الرئيس التونسي نقل للمرة الأولى إلى المستشفى العسكري، يوم الجمعة 21 مايو الماضي، للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.