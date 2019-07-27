تبدأ هيئة السكة الحديد، صباح غد الأحد، حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجداول التشغيل اليومية التي ستتحرك يوم 11 أغسطس القادم، على أن يتمّ طرح التذاكر للحجز قبل يوم السفر بـ14 يومًا.

وتستعرض "الوطن" خطوات حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الرسمي لسكك حديد مصر كالتالي:

1) الدخول على موقع سكة حديد مصر من هنـــــا.

2) تسجيل مستخدم جديد من خلال إدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

3) الدخول إلى النظام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4) اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

5) في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

6) إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

7) يعرض النظام بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات، وإرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

8) في موعد الرحلة يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.