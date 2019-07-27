أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة داخل فيلا عائلة محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في الدوري الإنجليزي، والتي تقع بميدان البندر بمدينة المحلة الكبرى.

كما وجه المحامي العام، بضرورة سماع أقوال شهود العيان وجيران عائلة "النني" وتفريغ كاميرات المراقبة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة الشخص.

كان مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني مدرب كرة القدم، بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض مسجاة وشبه متعفنة داخل ساحة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.

انتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف المقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، لمتابعة تطوراته والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

شُكل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة، لكشف غموض الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

كشفت مصادر أمنية في الغربية، أن الجثة مجهولة الهوية، التي عُثر عليها داخل فيلا تحت الإنشاء مملوكة لعائلة محمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، تعود لشخص يعمل بائعا متجولا، حاول التسلل إلى داخل الفيلا، لسرقة بعض الكابلات ولكنه مات صعقا بالكهرباء.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ "الوطن"، إن فريقا من البحث الجنائي مارس دوره في كشف غموض الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة للمحلات التجارية والمطاعم الكائنة بمحيط فيلا "النني"، مشيرة إلى أن أقوال شهود العيان بذات المنطقة أكدت أن الجثة لشخص لقي مصرعه عقب محاولة سرقة كابلات كهربائية نحاسية، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.