سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق

لقي مواطن بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث حريق شقة سكنية بسبب انفجار مكيف نتيجة ماس كهربائين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات مطافئ، ونقل المصابين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهم.

كان مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة .

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة وتبين من المعانية الأولية مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وتسبب الحريق في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بكدمات وجروح سطحية وتم نقلهم الى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية وتقدير قيمة التلفيات والخسائر.