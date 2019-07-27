زار أعضاء بجمعية الصداقة "المصرية - الفرنسية"، مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة النائب أيمن أبو العلا، وفي جلسة غير رسمية، غنت النائبة ماريان عازر عضو مجلس النواب، أغنيتين واحدة عن مصر والأخرى عن تاريخ فرنسا باللغة الفرنسية.

وأعربت النائبة ماريان عازر، عن أمنيتها بشأن تقديم الأغنية التي قدمتها عن مصر باللغة الفرنسية بشكل احترافي، وتسجيل وتصوير أهم معالم مصر التي تتحدث عنها، لاستخدامها في الدعاية السياحية والثقافية عن مصر وفي المؤتمرات الدولية، خصوصًا أن كلماتها تتحدث عن النيل والأهرام وسماء مصر وشبابها الطموح.

وقالت النائبة إنها تعلّمت كلمات الأغنية عن مصر منذ طفولتها بمدرستها، ولم تنس كلماتها حتى اليوم، مشيرة إلى أن الأغنية الأخرى التي تتحدث عن فرنسا لاقت إعجاب الفرنسيين، لا سيما أنها تحكي عن البعد الثقافي لفرنسا وأهم الأدباء والمفكرين الفرنسيين.

وأوضحت أن كلمات الأغنية عن مصر بالفرنسية، تضمنت "مصر النبيلة يا وطني لكي حياتي وحبي، مصر النبيلة يا وطني، أريد أن أحبك دائمًا، يهدي النيل العميق موجاته، من أجل هدهدة أشرعتك البيضاء، في ضوء النجوم، أشعر بالراحة الأبدية، من خلال التفكير في سمائك الهائلة على شواطئك الخضراء، قلبي يتطلع لتمجيد الله القدير، شبابك شجاع وروحه فخوره لتعلية شأنك لا بد من تغذية الأرض النبيلة والحماس في قلبنا، أحب عاصمتك الكبيرة، وأهرامك الشامخة وفي قلبي لا شيء يساويكي حتى الموت أحبك يا مصر".