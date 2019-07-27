وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي ويشيد بإجراءات السفر والوصول

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران، مطار شرم الشيخ الدولي، رافقه خلالها الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، في ضوء حرص الفريق يونس المصرى، على متابعة حركه التشغيل بالمطارات المصرية، والوقوف على أهم المستجدات الخاصة بأعمال التطوير.

وتابع الفريق يونس المصري، انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من انتظاميه التشغيل في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، تزامنا مع إجازات آخر العام وقرب إجازة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ.

وتفقد المصري جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، مشيدا بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة في المطار، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة، وكذا العاملين في المطار كل في موقعه.

كما تفقد المصري، كاونترات الجوازات والأسواق الحرة؛ للاطمئنان على سير العمل، كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.

وأكد المصري أن مطار شرم الشيخ من أهم مطارات الجمهورية من حيث كثافة التشغيل نظرا لكون مدينه شرم الشيخ من أهم مدن الجذب السياحي، فضلا عن استضافتها للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية المهمة.

وأشاد بإجراءات السفر والوصول التي تحدث في سهولة ويسر لجميع الركاب والسائحين، واستمع الوزير إلى آخر ما جرى تنفيذه من أعمال التطوير بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2؛ لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويا.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد؛ للانتهاء من كل أعمال التطوير في المطار وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.