اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها، والتي تنتشر في أقاليم الجمهورية كافة، كـ"العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، غرب قنا، غرب أسيوط، بئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

وشهد الاجتماع، عرض تطورات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق الجاري العمل بها حاليا، والإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك المياه، وكذا مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار، بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، والذي يستهدف زيادة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة.

وشدد السيسي على أن يتم إنشاء تلك المدن الجديدة، بمعايير جودة مرتفعة موحدة على مستوى مختلف أقاليم الجمهورية، وبحيث تؤسس نموذجا جديدا للحياة في مصر، يعتمد على المدن الذكية، ومواكبة أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة.

كما وجه الرئيس، بالاستمرار في العمل المكثف على أكثر من مسار في الوقت ذاته، بما في ذلك إتمام المشروعات الجاري العمل بها في مجال المرافق والطرق في أوقاتها المحددة، ووفقا للمعايير الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وكذلك مواصلة العمل في مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للقاطنين بها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن وزير الإسكان عرض، خلال الاجتماع، نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الصينية بكين، والتي تم الاتفاق خلالها على استكمال تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا في ذلك الإطار، الموقف التنفيذي للعمل بالأحياء السكنية في العاصمة الجديدة، والحي الحكومي، والنهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان، تطورات تنفيذ مجمعات للمصالح الحكومية في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس بإعادة تنظيم العمل الحكومي بالمحافظات، من خلال تقديم الخدمات الحكومية المتعددة في مكان واحد، للتسهيل والتيسير على المواطنين.