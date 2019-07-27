شهدت محكمة جنايات القاهرة مشادات كلامية بين الفتاة "حبيبة" ووالدها المتهمين بقتل طالب الرحاب، وبين والدة المجني عليه، حيث تبادلا الاتهامات عبر القفص الحديدي، وطالبت والدة القتيل بالقصاص لابنها.

وقالت والدة القتيل إنه كان ينفق على المتهمة حبيبة أثناء معرفته بها، وأنه آخر مرة أحضر لها هدية عبارة عن خاتم سوليتير، فيما نفت المتهمة حبيبة كلام والدة القتيل، وقالت إنها كانت تعطي له مصروفه، وأضافت: "أنا شريفة غصب عنكم، كنت بديله مصروف من جيبي وجايين دلوقتي تسألوا عليه".

وواصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" ، داخل غرفة المداولة.

وكان النائب العام، قد أحال المتهمين "أشرف. ح"، 55 عاما، صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة 20 عاما، طالبة، و"محمد.ي"، 20 عاما، سائق، و"باسم.م"، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته "سيد سيكا" 40 عاما، سائق، و"مجدي.ع"، 40 عاما، سفرجي، و"وليد.ح"، 32 عاما، سائق، وشقيقه أحمد، 21 عاما، عامل، إلى محكمة الجنايات.

شمل أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق، في قتل المجني عليه بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه، بها وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه، لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، فعقدوا العزم على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته، ثم قاموا جميعًا بالاشتراك في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.

واعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة