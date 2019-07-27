صدمة دخل فيها محبي الممثل الحاصل على جائزة أوسكار راسل كرو، عندما ظهر بوزن زائد بشكل كبير عن المعتاد، لدرجة جعلت جمهوره لا يستطيع التعرف عليه، وأشار موقع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إلى أن الصور من موقع تصوير فيلم رعب بعنوان "Unhinged"، الذي يؤدي خلاله دور قاتل يقوم باصطياد السيدات من على الطريق السريع لقتلهن.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه لم يزيد في الوزن بهذا الشكل الملحوظ، ولكنه ارتدى بذلة للبدانة، ويتم تصوير الفيلم في نيو أورليانز بالولايات المتحة الأمريكية، ومن المقرر أن يصدر الفيلم في نهاية عام 2020.