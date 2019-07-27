توفى والد المتهم بإشعال النيران في جسده، بإحدى قرى مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، متأثرا بإصابته بحروق، جراء خلافات عائلية بينهما.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا فيديو لشاب يجرى وراء والده ويشعل النار في جسده، بإحدى قرى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والتف الأهالي حول المجنى عليه وتمكنوا من إخماد النار بجسده.

وألقى ضباط المباحث، القبض على الابن "ح.ع.ع" 35 سنة، المقيم بقرية العاشرة مدرسة التابعة لقرية العشرة آلاف بمركز أبو المطامير، بتهمة إشعال النيران فى والده "ع.ع.ع " 57 سنة، فلاح، بعد سكب البنزين على جسده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر المستشار أحمد درويش وكيل النائب العام، بإشراف المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات،