أحال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 12 موظفًا بالوحدة المحلية لقرية بر بحرى ببلطيم للتحقيق، حيث تضمنت لائحة التحقيق "إحالة موظفين لتركهم العمل دون سند قانونى، واحالة 10 موظفين لتغيبهم عن العمل".

وتبين أن معظم شوارع القرية غير مرصوفة وغير ممهدة، معظم أعمدة الكهرباء تحتاج رفع كفاءة، وبالمرور على وحدة طب الأسرة بالقرية، تبين أن مبنى الوحدة الصحية قديم وايل للسقوط والوحدة تعمل بشقة مؤجرة بأحد المنازل بالقرية، لم يتواجد أحد العاملين بالوحدة، وتم تحرير محضر إثبات بذلك.

كما تبين بالمرور على الوحدة المحلية، عدم وجود جهاز بصمة والوحدة تعمل بالدفاتر، وبالمرور على مدرسة الحنفي الاعدادية المشتركة والمزمع افتتاحها تبين، عدم وجود العاملين بالمدرسة وغلقها بالأقفال، وتم تحرير محضر بذلك.

وكلف المحافظ، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة بالتحقيق في مخالفات الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة الصحية والوحدة المحلية وغلق المدرسة بقرية بر بحرى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، ووكيل الصحة، ووكيل التربية والتعليم، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، مؤكداً على محاسبة المقصرين.

كما أحال المحافظ، نائب رئيس مدينة برج البرلس للتحقيق، لعدم إعطائه تمام إشارة غرفة العمليات المركزية في نهاية يوم الاثنين 15 يوليو 2019 وبداية الثلاثاء 16 يوليو 2019، بالنوبتجية الليلية، بناءً على تقرير غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.