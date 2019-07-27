أكدت جريدة "الاتحاد" الإماراتية، انخفاض عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 44 ألف شخص، حيث انخفض من 117 ألفا في عام 2016 إلى 73 ألف شخص حاليا.

وأوضحت الصحيفة، أن عدد السياح الإيرانيين المتوجهين إلى الإمارات انخفض أيضا من 700 ألف شخص إلى 350 ألفا، خلال الفترة نفسها.

وكانت الإمارات، قد أكدت أهمية وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه إيران، خاصة في ظل عدم وجود موقف عربي موحد قوي متفق تجاه التعامل مع دول الجوار العربي، كما أكدت أهمية استمرار إدانة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى".