صور.. قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم دورة توعوية بأضرار ختان الإناث   

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر المجلس، اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان "أحميها من الختان" بمقر فرع المجلس وبحضور الدكتور فيصل جوده ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور حسام بندق، استاذ بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية وعلى رمضان، ممثل من المجلس القومى للامومة والطفولة و احمد صلاح، ممثل المجلس القومى للمرأة، ومن أعضاء فرع المجلس فريده عبدالعزيز وسوسن هيبه، والمهندسة استر نسيم حنا، والمهندسة زينب حسان عمر وماجدة الشهاوى والدكتورة سماح جا، د و عفاف الجمل ومها منيسي و سعيده كامل والدكتورة هبه عبدالحميد.

وشارك بالدورة 65 متدربة، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات، منها أهمية مناهضة قضية ختان الإناث وأهمية تضافر الجهات المعنية بهذه القضية للقضاء عليها وتم ألقاء رسائل الحملة الإعلامية مع شرح مفصل لكل رسالة ومفهوم ختان الإناث من الناحية الثقافية والاجتماعية والاسباب المؤدية لاستمرار عادة الختان والمخاطر الناتجة عن ختان الإناث والجهود الدولية والوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها، والأضرار الجسدية والنفسية التى تترتب على الفتاة عند إجراء العملية.

وخلال الدورة تم التنويه من خلال وكيل وزارة الصحة عن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة وتم عرض خطوات وأهداف المبادرة وأهمية المشاركة بالمبادرة والخدمات المقدمة لأكثر من مليون سيدة فوق سن الـ 18 بمحافظة كفر الشيخ والتى تبدأ من سبتمبر القادم وتستمر لمدة شهرين.