نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري، حملة للمرور على الأسواق العامة بمركز ومدينة الحامول، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشكلت المديرية، لجنة تحت إشراف الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الإدارة العامة للصحة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور هشام سليمان عطية، مدير إدارة الحامول البيطرية، والدكتور شريف محمد السيد، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بإدارة الحامول البيطرية، بالاشتراك مع مفتشي مباحث التموين بكفر الشيخ، ومجلس مدينة الحامول.

وتمكنت اللجنة من ضبط "ج.س "، "ج.م" بقرية الحندقوق بمركز الحامول وبحوزته 1050 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 328 جنح أمن دولة طوارئ، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.