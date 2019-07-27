أصدر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بإنشاء كيان إداري باسم حوض طرح البحر نمرة 29 يتبع مدينة مصيف بلطيم – البرلس، بمسطح 17س - 206 ف "أملاك أميرية" أطيان داخل الزمام والموضحة بالخرائط المساحية أرقام 986/ 625.5، 987 / 622.5، 987/ 624 مقياس 1/2500 والبيان المساحي المعتمد.

كما أصدر طه، القرار رقم 13234 لسنة 2019، بتشكيل لجنة لتحديد الأبعاد والمساحات والرسم الكروكي لعملية تأجير حديقة الحرية بمدينة قلين لمدة 3 سنوات في مزايدة علنية بالخطة الاستثمارية للعام 2019/2020م.

واعتمد تشكيل لجنة لوضع الشروط والمواصفات لعملية تأجير حديقة الحرية بمدينة قلين لمدة ثلاث سنوات فى مزايدة علنية للخطة الاستثمارية لعام 2019/2020، واعتمد تشكيل لجنة وضع القيم التقديرية