قال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة تنمية الثروة السمكية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن سمكة "مبروكة الحشائش" ليس لها أضرار وهي سمكة فقيره غذائيا وتختلف عن السمك "البوري" الغني بالكالسيوم والفوسفور واليود والأملاح الدهنية والفيتامينات.

وأضاف العبد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن تلك السمكة فقيره غذائيا أقل ججودة بالمقارنة مع عدد متنوع من الأسماك ومصر لديها انتاج سنوي يقترب من 130 ألف طن منها، موضحا أن تلك السمكة رخيصه في أماكن عديدة ولذا يقبل عليها عدد كبير من المواطنين من أجل شرائها وأكلها لقرب شكلها من "السمك البوري".

وأكد أن طريقه تغذيتها تعتمد على الحشائش والطحالب المتواجده في المياه، مشيرا إلى أن مصر لديها كوادر قوية في الاستزراع السمكي وتحتل مصر المركز الأول في انتاج السمك البوري بخلاف وجود عدد من القوانين والتشريعات التي اقرتها الدولة مؤخرا في هذا المجال.