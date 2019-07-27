قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة أطلقت في عام 2014 خطة لتنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنه ما تم إنجازه حاليًا في الوحدات السكنية وفر سكن لـ 3.6 مليون مواطن، كما وفر 1.5 مليون فرصة عمل.

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن حجم الإنجاز في ملف الإسكان الاجتماعي منذ 5 سنوات لم تتم في خلال الـ 30 سنة السابقة، حيث استفادت منه ما يقرب من 242 ألف أسرة، 66% منهم تحت خط الفقر، و 63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و 40% منهم من أكثر الحالات احتياجًا في مصر.

وأشار إلى أن المرأة المعيلة والشباب كان لهما وحدات سكنية كبيرة ضمن الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن مؤسسات دولية أثنت على المشروع الذي حرك كثيرًا في سوق الإسكان في مصر ووفر الاحتياجات، خاصة ارتباط المشروع بقانون، كون القانون يغلط العقوبة لكل من يستغل شقق الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني.