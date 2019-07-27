أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وحدات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة تّشمل كل المستويات الاقتصادية، حيث إن كافة المستويات الاقتصادية تكون ممثلة في الوحدات وفي المدن الجديدة وفقًا لحجم الشريحة في المجتمع، موضحًا أن الوزارة قامت بطفرة ونقلة نوعية في نوع السكن الذي يتم تقديمه.

واستشهد الجزار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، بمشروع روضة السيدة "تل العقارب" سابقًا، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للنهوض بمستوى المواطنين من خلال وحداتهم السكنية كونها ستمثل قيمة اقتصادية له يتركها الشخص لأبنائه، مما يُحسن من ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: "الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة متكاملة وتم تمثيل كافة الفئات بها، وابتدت الوزارة تُحسن مستوى الإسكان اللي بنقدمه، وكل ما نحط قيم جمالية أكبر في المدن الجديدة كل ما يكون المحافظة عليها أكتر وأفضل".