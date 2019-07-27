قرر قاضي محكمة أبو المطامير الجزئية في البحيرة، تجديد حبس الابن المتهم بإشعال النيران في جسد والده، اليوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كما صرح المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير، بدفن جثة الأب الذي وافته المنية اليوم، متأثرا بإصابته بحروق داخل المستشفى الجامعى بالإسكندرية، وذلك عقب تشريحها.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا فيديو لشاب يجرى وراء والده ويشعل النار في جسده، بإحدى قرى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والتف الأهالي حول المجنى عليه وتمكنوا من إخماد النار بجسده.

وألقى ضباط المباحث، القبض على الابن "ح.ع.ع" 35 عاما، المقيم بقرية العاشرة مدرسة التابعة لقرية العشرة آلاف بمركز أبو المطامير، بتهمة إشعال النيران فى والده "ع.ع.ع " 57 عاما، فلاح، بعد سكب البنزين على جسده.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر المستشار أحمد درويش وكيل النائب العام، بإشراف المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.