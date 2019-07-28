ارتفعت حصيلة كارثة انزلاق التربة، الذي طَمَرَ قرية في جنوب غرب الصين، إلى 29 قتيلا، فيما لا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين، بعد أيام على الكارثة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، السبت.

وعثر رجال الإنقاذ على جثتي طفلين، وأم مع طفلها، وامرأة أخرى، يوم الخميس، في منطقة شويينج بإقليم جويتشو، وفق شبكة "سي.سي.تي.في" الرسمية.

كما عثر أيضا على 11 شخصا، أحياء، في أعقاب انهيار سفح تل على 23 منزلا في ساعة متأخرة من الثلاثاء الماضي، وهو ما أدى إلى طمر تلك المنازل بالوحل.

وتتكرر كوارث انزلاق التربة في المناطق الريفية والجبلية بالصين، خاصة بعد هطول أمطار غزيرة، والتي أجت إلى تعرض الصين لفيضانات عارمة هذا العام.