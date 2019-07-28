استفتى الإعلامي شريف مدكور، متابعيه عن الرأي بشأن ما يتردد في الآونة الأخيرة عن عدم قص الأظافر أو حلق الشعر بعد يوم 1 أغسطس، لمن يرغب في أن يضحي.

وقال في بث مباشر، عبر حسابه على فيس بوك،: "عندي استفسار، فيه ناس كاتبه إن آخر يوم لقص الأظافر وقص الشعر 1 أغسطس للي عايز يدبح"، واستطرد: "مش قص الأظافر والشعر دا للناس اللي بتحرم بس؟".

وأضاف: "أول مرة في حياتي أسمع الكلام ده، وبعدين أنا هشتري صك مش هدبح، وكأني دبحت، لو حد عنده إجابة ياريت يقولنا".

وتابع: "كدا ضوافري هتطول وهتبقى معفنة، وشكلها هيبقى وحش، وكدا كدا شعري بيقع من الكيمو"، وأردف ضاحكا: "بالنسبالنا يعني مندبحش".

واستطرد: "عايزين حد يفسرلنا الموضوع ده أنا أول مرة في حياتي أسمعه، إحنا هندبح بس مش هنحرم، ودا للي بيحجوا أو هيعملوا عمره، مش اللي هيدبح بس وعايز تفسير من الناس اللي بتفهم".