تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 28 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

سفر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية

يتوجه أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية جبهة النصرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جبهة النصرة".

أولى جلسات محاكمة نائب محافظ الإسكندرية السابق في قضية غسيل أموال

تبدأ محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وشريكتها، في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال، وقيمتها 500 ألف جنيه.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الدور الأول لعام 2019.

رئيس قسم المياه الزرقاء في جامعة جنيف يزور مستشفى الرمد ببورسعيد

يزور الدكتور طارق شعراوي أستاذ ورئيس قسم "الجلوكوما" (المياه الزرقاء) في جامعة جنيف بسويسرا ورئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء، مستشفى الرمد ببورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمناظرة وإجراء بعض الحالات الجراحية للمرضى.

حفل الفنانة نسمة عبد العزيز في مكتبة الإسكندرية

تقيم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، حفلا موسيقيا، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17، والذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في القاعة الكبرى.

انطلاق بطولة العالم للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

تنطلق بطولة العالم للسباحة بالزعانف في نسختها الـ16، بمشاركة 28 دولة.

حفل تدشين مشروع ذاكرة الكاريكاتير

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية حفل تدشين مشروع "ذاكرة الكاريكاتير" وتوقيع كتاب (صاروخان.. البدايات المجهولة) وذلك بالتعاون مع جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، والجمعية المصرية للكاريكاتير.

عرض الفيلم التسجيلي في انتظار العائد من الجبل بمركز درب 1718

يقيم مركز "درب 1718" للثقافة والفنون، عرضا للفيلم التسجيلي "في انتظار العائد من الجبل"، للمخرج بسام مرتضى، في تمام الثامنة مساء.

ورشة حكي بمكتبة الحضارة الإسلامية في القلعة

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ورش حكي في مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، الساعة 11 صباحا، تحت إشراف القاصة والروائية أسما عواد.

ندوة للفنان أحمد بدير في قصر ثقافة السينما

تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان الكبير أحمد بدير، في ندوة فنية، بقصر ثقافة السينما، في تمام الساعة 8 مساء.

مباراة القمة في ختام بطولة الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك الساعة 8 مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في ختام بطولة الدوري الممتاز.