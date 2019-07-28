قريبا.. عز وكريم في عمل فني جديد: مفاجأة من العيار الثقيل

أعلن الفنان أحمد عز، مشاركته في عمل فني جديد يجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز، إذ نشر صورة له مع كريم عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا: "انتظروا مفاجأة من العيار التقيل".

وتفاعل متابعو عز مع منشوره، معربين عن اشتياقهم لرؤية العمل الفني الذي سيجمع النجمين، إذ علق أحد متابعي عز باسم عبده تهامي: "أكتر اتنين بحبهم هيمثلوا مع بعض مستنيكم من زمان"، وعلقت لوسي: "لقاء العمالقة"، بينما علقت نور: "دي هتولع"، وعلق أحمد: "بشوات مصر".

وآخر أعمال عز فيلم "ولاد رزق" المقرر عرضه في عيد الأضحى، إلى جانب عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.