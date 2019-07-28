يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول عملية تطوير وتحديث للمناطق الحرة في مصر منذ أكثر من "نصف قرن"، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدداً من المسؤولين، وذلك في إطار اهتمامه بمتابعة موقف المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة في مصر.

ويبلغ عدد المناطق الحرة الموجودة في مصر حالياً 9 مناطق، وتعمل الدولة على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022.

يذكر أن إجمالي عدد المشروعات العاملة في المناطق الحرة حالياً يبلغ نحو 1090 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وهي المشروعات التي ساهمت في توفير 192 ألف فرصة عمل.

كما من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً آخر اليوم لمتابعة عملية تطوير هيئة النقل العام، في إطار حرص الحكومة على تشجيع النقل الجماعي، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.