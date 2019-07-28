يستعد الفنان الشاب أحمد إبراهيم، أحد متسابقي الموسم الماضي من برنامج "آراب جوت تالنت"، إلى طرح أولى أعماله الغنائية، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وقال إبراهيم لـ"الوطن"، إنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حبة ورق"، وهي من كلمات الشافعي إبراهيم، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع جو حنا، لافتًا إلى أنه ظل يواصل تحضيرات على هذه الأغنية لفترة تجاوزت الخمسة شهور تقريبًا، بهدف انتقاء الكلمات والاستقرار على ألحان تنال إعجاب الجمهور.

وأشار إلى أنه من المُقرر طرح هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب، حيث يتبقى له يومًا واحدًا، بينما توقف التصوير مؤخرًا، بسبب ظروف ما، ولم يتحدد موعد استئناف التصوير بعد.