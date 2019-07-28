بعثة الحج تستقبل 5538 من ضيوف الرحمن في مكة والمدينة

تفقد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور هشام مسعود رئيس شعبة مكة، صباح اليوم، عدد من العيادات الطبية الموجودة في مقر إقامة الحجاج المصريين، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجيج.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ القائمين على البعثة الطبية للحج يمرون بصفة دورية على العيادات للتأكد من توافر الاحتياجات ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين.

المشرف على البعثة الطبية ورئيس البعثة يتفقدان سير العمل بالعيادات.. والحجاج المصريين يشيدون بالخدمات الطبية المقدمة

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل إلى متابعة التسجيل الإلكتروني لبيانات المترددين على العيادات، ومتابعة الكشف الطبي على الحجاج المصريين وصرف العلاج لهم، مشددا على توفير أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، وأنّ الحجاج المصريين اشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم.

وأكد مجاهد أنّ عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت حتى اليوم 5538 حالة مرضية، وتم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، بينها 3746 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1792 حالة في المدينة المنورة، لافتا إلى دخول 16 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائهم، وما زالت هناك 11 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأكد الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، إجراء غسيل كلوي لـ10 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتا إلى أنّ الفريق الطبي ينسق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يمر الفريق الطبي بالبعثة الطبية يوميا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

ولفت ضاحي إلى اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرا إلى أنّ الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.