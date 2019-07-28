قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنّ هناك 3 مستويات بالنسبة للأفراد الذين يحق لهم الحصول على الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، وهي 3 شرائح تتضمن، "الأراضي المميزة، أراضي أكثر تميزا، وأراض للإسكان الاجتماعي".

وأضاف معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنّ كل الشرائح لها عدة شروط، فبالنسبة لأراضي الإسكان الاجتماعي، يجب ألا يكون حصل على أي أرض من الدولة من قبل، وبالنسبة للأراضي المميزة تكون على مستوى المدن الجديدة، وسعرها أعلى من أراضي الإسكان الاجتماعي، وهي ذات عدد محدود وفي أماكن محددة.

وتابع عباس أنّ الأراضي الأكثر تميزا نادرة معدودة ومحددة، خاصة أنّ سعر المتر بها مرتفع جدا، ولا يوجد بها شروط سوى تأكيد جدية الحجز، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما.

ولفت معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنّه فيما يتعلق بالمستثمرين الراغبين في الحصول على أي من هذه الأراضي، فهناك 3 شروط، الأول سداد 10% من ثمن الأرض الراغب في شرائها، وأن يكون لدية خبرة سابقة في التنفيذ، وأن يكون لديه دعم مالي لإقامة المشروع.