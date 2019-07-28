الدولار يتراجع قرشين في البنك التجاري الدولي

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشين، اليوم، ليباع في البنك التجاري الدولي بـ16.62 جنيه مقابل 16.52 جنيه للشراء.

واستقر في البنك الأهلي المصري، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وعودة، والكويت الوطني، والعقاري المصري، والإمارات دبي الوطني عند 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.

وكشفت بيانات البنك المركزي، أمس الأول، عن ارتفاع كبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يتزامن مع تأكيدات، وكالة "بلومبرج"، بشأن أداء العملة المحلية أمام العملة الأمريكية، حيث قالت الوكالة إن الجنيه يعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم.

وأكدت الوكالة، في تقرير نقله عنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الجنيه المصري شهد تحسنا على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي، خلال النصف الأول من العام الجاري.