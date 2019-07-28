قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

كما قررت المحكمة تجديد حبس فريد شوقي ورباب حسين وأحمد سعد وأحمد محمد كامل وحسني بشير المتهمين في القضية ذاتها التي تحمل رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وعضو النيابة العامة محمد جمال.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المتهمين في القضية على ذمة التحقيقات المكملة لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي لجماعة الإخوان".