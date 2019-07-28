وافق اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020 من مجموع 230 درجة إلى 225 درجة دون تعدي للكثافة المقترحة للطلاب وبأولوية المجموع، استجابة لطلبات أولياء الأمور والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب.

وشدد "السعيد" على الالتزام بالخطة والكثافة القانونية المقررة للفصول لضمان توفير مناخ تعليمي متميز يساعد الطلبة على التفوق.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثانوية حتى الآن 24213 طالبا وطالبة، من إجمالي 55220 طالبا وطالبة ناجحين في المرحلة الإعدادية، ليصبح المستهدف قبوله هذا العام بعد النزول بالتنسيق 27214 طالبا وطالبة.