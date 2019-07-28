تأهل فريق بجامعة أسيوط لمسابقة Formula Student في إنجلترا

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، تأهل فريق Assiut Motorsport للمشاركة في المسابقة العالمية Formula Student في إنجلترا، تنظمها SAE العالمية للسيارات، ليصبح بذلك أول فريق على مستوى صعيد مصر يشارك في المسابقة.

وقال غريب، إن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حريص الجامعة على دعم طلاب الجامعة المبدعين، وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق مزيد من التمييز والإبداع، لتخريج طلاب على قدر عالي من الكفاءة والمهارة، بما يواكب مواصفات سوق العمل المحلية والعالمية فى ظل عصر الثورة التكنولوجية والعلمية والبحثية الحديثة.

وقال الدكتور وائل خير الله، رئيس وحدة نقل التكنولوجيا والمعلومات، إن الهدف من الوحدة تخريج مهندسين قادرين على مواكبة سوق العمل والعمل على أحدث البرامج الحديثة في المحاكاة، والقدرة على تصميم وتصنيع السيارات وإعادة إحياء الصناعات المصرية بشكل عام، حيث يضم الفريق 70 طالبا وطالبة من كليات: الهندسة، التجارة، والآداب.

وتابع: "ينقسم المشروع إلى جزء يقوم به طلاب الهندسة يتمثل فى تصميم السيارات وتنفيذها، وجانب تسويقي وترويجي يقوم به فريق كلية التجارة، وشق دعائي وإعلاني يقوم به أعضاء آداب إعلام، حيث يعد كل ذلك أبرز سبل تقييم الفريق من قبل اللجنة المنظمة.

وأشار إلى أن الفريق صمم ونفذ سيارة فعليا وشارك بها في المسابقة العالمية، التى تتضمن مشاركة من جامعات عالمية من جميع أنحاء العالم كجامعات "Oxford - Monash - University of Bath Birmingham".