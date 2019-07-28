نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 2332

الطور 2635

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 36

بني سويف 23 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 41

المدينة 28 43

الرياض 27 45

المنامة 32 38

أبو ظبي 34 45

الدوحة 32 37

الكويت 30 44

دمشق 16 36

بيروت 26 31

عمان 17 31

القدس 18 29

غزة 2230

بغداد 27 44

مسقط 3135

صنعاء 15 28

الخرطوم 28 41

طرابلس 25 36

تونس 22 34

الجزائر 21 27

الرباط 17 25

نواكشوط 24 27