جددت وزارة المالية، تأكيدها على أنه سيتم صرف رواتب شهر أغسطس، بما فيها المحولة على البنوك، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 8 من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ورواتب سبتمبر اعتبارًا من يوم 15 من الشهر نفسه، ورواتب أكتوبر اعتبارًا من يوم 20 من الشهر نفسه.

وأوضحت أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات يوليو بالعلاوات والزيادات المقررة، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 14 إلى يوم 18 من الشهر نفسه، إلا أن بعض الجهات تأخرت عن هذا الموعد، وقد تم السماح لها بصرف مرتبات هذا الشهر يومي 29 و30 يوليو الجاري.

كما وجهت الوزارة الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر في المواعيد المقررة؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019/2020، وتيسيرًا على العاملين بالدولة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد.

من جهته، أكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب عن أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر، وأكتوبر" يخضع للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.