لقى شاب بقرية حوين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، مصرعه في مشاجرة مع 2 آخرين بحفل زفاف ليتحول إلى مأتم.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بورود إخطارا من مباحث مركز قطور، بمقتل "شعبان. م"٢٠عاما، سائق، خلال حفل زفاف، بالقاعة الذهبية بقرية حوين بدائرة المركز، وتم نقله لمستشفى قطور العام، ثم إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وتبين حدوث مشادات كلامية بين المجني عليه و"م. ج. ع" 21 عاما، و"م. ع. ا" 22 عاما، يوم نقل جهاز العروس لمنزل العريس، وتم السيطرة على الموقف.

وأضافت التحريات أن المتهمين تربصا بالمجني عليه خلال حفل الزفاف ليلة أمس، والذي أقيم داخل إحدى قاعات الأفراح بقرية حوين التابعة لمركز قطور، وحدثت بينهم مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وتدخل العقلاء مرة أخرى وتم السيطرة على الموقف، إلا المتهمين غافلا المجني عليه و قاما بطعنه في البطن بواسطة سلاح أبيض "مطواة"، وتوفى في الحال.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفي قطور المركزي لإسعافه، وتمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لاستخراج تصريح دفن الجثة.