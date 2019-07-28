وافق اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، على خفض الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020 من 230 إلى 225 درجة، دون تعدي الكثافة المقترحة للطلاب وبأولوية المجموع، استجابة لطلبات أولياء الأمور والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، بهدف إتاحة مزيد من الفرص للطلاب.

وشدد المحافظ على الالتزام بالخطة والكثافة القانونية المقررة للفصول، لضمان توفير مناخا تعليميا متميزا يساعد الطلبة على التفوق.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثانوية حتى الآن بلغ 24 ألفا و213 طالبا من إجمالي 55 ألفا و220 طالبا وطالبة ناجحين في المرحلة الإعدادية ليصبح المستهدف قبوله هذا العام بعد النزول بالتنسيق27 ألفا و214 طالبا وطالبة.