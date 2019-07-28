قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن قرار الحكومة بإنشاء بوابة إلكترونية مصرية للعمرة تاريخي بالنسبة للمواطن وللقطاع السياحي.

وأضاف الشاعر، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في أحد فنادق القاهرة، اليوم، للإعلان عن تفاصيل إنشاء البوابة الإلكترنية المصرية للعمرة أن البوابة ستحافظ على حقوق المواطن وكرامته في أداء العمرة بلا أزمات، مشيرا إلى أن البوابة تمثل بداية جيدة للتطور التكنولوجي ودخول كل الخدمات السياحية عصر الميكنة الإلكترونية.

وأكد ناصر تركي عضو اتحاد الغرف السياحية، أن إنشاء البوابة تمثل بداية لقيام الشركات السياحية بتنظيم الحج لنحو مليار مسلم عبر العالم، مشددا على ضرورة القيام بقوافل للترويج لبرامج العمرة المصرية وتنظيم برامج سياحية إلى جانب رحلات الحج والعمرة.

وأوضح أنه لولا إنشاء البوابة، فإن من الصعب أن تحافظ على حقوق المواطن المصرية وحمايته من النصابين، موجها الشكر للحكومة التي واكبت التطور التكنولوجي الذي اتبعته وزارة الحج السعودية باستصدار التأشيرة الإلكترونية.

ومن جهتها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن البوابة ستمنح المواطن الفرصة لاختيار أفضل برامج العمرة والحج التي ستعرضها شركات السياحة عبر البوابة، مشيرة إلى أن الوزارة ستراقب تنفيذ شركات السياحة للبرامج ومدى التزامها بها.

ونوهت بأنه يجوز للمواطن التقدم بشكوى للوزارة حال حدوث أي مشكلة في تنظيم البرامج، مشيرة إلى أن العديد من الجهات الحكومية، تعاونت مع القطاع السياحي الحكومي والخاص بمجهود كبير لمدة شهرين لإنشاء تلك البوابة، وأن إنشاء البوابة يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اعتمدته الوزارة لتنمية القطاع السياحي.

وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن هناك "أبليكشن" على الموبايل سيمنح للمواطن الفرصة في اختيار البرنامج وبابا للاستغاثة والشكوى للوزارة حال حدوث أي مشكلة تواجهه حال حدوث أي مشكلة له في السعودية.