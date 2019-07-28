بعد نجاح دورة شرم الشيخ.. "الصحفيين العرب" تناقش تنظيم فعاليات جديدة

عقدت لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، اجتماعها الثالث، بمدينة شرم الشيخ، برئاسة سالم الجهوري ومشاركة الدكتور عبدالله الجحيلان نائب رئيس الاتحاد.

وأشادت اللجنة، في بيان لها اليوم، بنجاح دورة "دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة"، التي عقدت بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية، كما بحثت اللجنة سُبل البناء على هذا النجاح، باتخاذها نموذجًا للعمل مع شركاء دوليين لتنظيم دورات آخرى في عدد من البلدان العربية.

وقال سالم الجهوري، "سنعمل على البناء على ما تحقق، والعمل على تكثيف الدورات بما يخدم الزملاء في الدول العربية".

وأكد أيمن عبدالمجيد، مقرر لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، أن اللجنة وضعت خطة عمل ستبدأ في تنفيذها للمرحلة المقبلة، موضحا أنه سيتم وضع التصورات موضع التنفيذ قبل الإعلان عنها.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة مرتضى شطة من السودان، منتصر حمدان من فلسطين، وسعد محسن من العراق.