أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2019، وجرى تشكيل لجنة من جميع الجهات الرقابية بديوان عام الوزارة العامة لمباحث التموين، والتي راجعت على الفور كافة أعمال المديرية بمحافظة الفيوم، اعتبارا من السبت الموافق 15/6/2019، ولمدة أسبوع متواصل.

يأتي ذلك على خلفية ورود العديد من الشكاوى ضد مدير تموين الفيوم وبعض العاملين في الإدارة على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك شكاوى مقدمة من بعض النواب نتيجة سوء أداء مدير مديرية تموين الفيوم، الأمر الذي تلاحظ تكراره خلال الفترة من شهري إبريل ومايو 2019.

وعرضت اللجنة تقريرها، فور انتهاء اللجنة من إعمالها قامت على الوزير والذي أمر بإحالة المذكور للنيابة الإدارية فورا لتتولى التحقيق. كما جرت موافاة نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية لمحافظة الفيوم بتقرير اللجنة لاتخاذ اللازم في ضوء القواعد.

وأكدت وزارة التموين، في بيانها، بأنها لا تألو جهدا في محاسبة أي مسئول مهما كان موقعه، يتقاعس أو يقصر في أداء عمله بما لا يتفق مع مقتضيات وظيفته، مع قيامها بتشديد كافة إشكال وأنواع الرقابة بما يضمن أداء الخدمات التموينية على الوجه الأمثل للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.