إقالة 3 أطباء بمستشفى المنزلة وإحالة 7 للتحقيق في وفاة الطفلة بسملة

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، إقالة مدير مستشفى المنزلة المركزي، ونائبه، ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى، وإحالة 7 أطباء، للنيابة الإدارية في واقعة وفاة الطفلة بسملة محمد صلاح سليم، 9 سنوات، بسبب عدم وجود أطباء بقسم الأطفال، للكشف عليها على مدار 7 ساعات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

والتقى "شاروبيم" عم الطفلة بسملة، ووعد بالتحقيق في الواقعة بالكامل وإحالة جميع المقصرين للتحقيق، ووجه وكيل وزارة الصحة بالتحقيق الفوري في الواقعة وإقالة قيادات المستشفى.

وقال المحافظ، "ما حدث تقصير وجريمة يجب أن يعاقب جميع المسئولين عنها بكل حزم وسيتم متابعة العمل بمستشفى المنزلة، لإعادة الانضباط لها، والتأكد من تحسن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى".

ولفظت الطفلة بسملة محمد صلاح سليم، 9 سنوات مقيمة بمدينة المنزلة، أنفاسها الأخيرة داخل قسم الأطفال بمستشفى المنزلة بعد 7 ساعات قضتهم تعاني من "سخونية، وهبوط حاد"، دون أن يقدموا لها سوى المسكنات والمضادات الحيوية، ولم تجد أسرتها طبيب ليتابع حالتها.

وقال أحمد صلاح، عم الطفلة، لـ"الوطن"، "دخلنا بالطفلة المستشفى الساعة 11 مساء تعاني من سخونية وهبوط، وكان وقتها موجود طبيب، ولم يقم من مكتبه ووصف لها مضادا حيويا وأدوية للإسهال، ولم تتحسن حالة الطفلة بل حدثت لها مضاعفات، في حوالي الساعة الثانية صباحا".

وأضاف، "حاولت الممرضات الاتصال بأي طبيب يأتي لنا من بيته إلا أن 3 أطباء رفضوا الحضور للمستشفى، ورد الطبيب النوباتجي على الممرضة وهو في بيته (أنا مش جاي حطوها على جهاز أكسجين)، وظلت تعاني إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، الساعة 6 صباحا دون أن يمر طبيب واحد عليها".