عثر الأهالي، اليوم الأحد، على جثة سائق "بترعة أبودياب" أمام قرية البلاكوس التابعة لمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، بعثور الأهالي على جثة شاب بترعة أبودياب أمام قرية البلاكوس التابعة لدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وشكل فريق بحث برئاسة العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي، وضم المقدم محمد أبو غزالة وكيل فرع البحث، والنقيب محمد مشالي معاون المباحث، لسرعة كشف غموض الواقعة.